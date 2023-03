Momenti di caos a Uomini e Donne. Nella puntata di lunedì 20 marzo, neanche Maria de Filippi è riuscita a contenersi. La “colpa” è di Tina Cipollari, e a scatenare l’opinionista è la storica nemica Gemma Galgani, dama del Trono Over, e la sua conoscenza con Silvio Venturato.

Da ormai diverse puntata, la dama piemontese lamenta di non vedere del romanticismo da parte del cavaliere, ma solo continue allusioni e battute volgari. Da qui l’uscita di Tina in riferimento alle frasi che la conduttrice avrebbe dovuto far ascoltare al pubblico: “Fammela vedere!”.

Maria De Filippi si sdraia sulle scale

Immediata la risata dell’intero studio, De Filippi compresa, la quale si accascia sulle scale dove abitualmente è seduta durante le registrazioni del programma. “Tina sei proprio stupida”, commenta Maria. “Gemma, hai fatto voto di castità”, le chiede ancora la Cipollari.

Scendendo nel dettaglio, Silvio dà vita ad uno show spiegando come in piscina Gemma si sia avvicinata a lui con i piedi. La Galgani, però, si sente ridicolizzata dal cavaliere: “Queste cose spettacolarizzate… Non era esattamente così. Devi sempre togliere la poesia a tutto”. Ma lo scontro non è destinato a fermarsi, con Gemma e Silvio che litigano al punto che lui decide di non ballare tornandosene al suo posto.