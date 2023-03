Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, lunedì 20 marzo, spazio al Trono Over. Protagonista Gemma Galgani, alle prese con il cavaliere Silvio Venturato, il quale pare abbia deciso di deporre le armi, stanco dell’atteggiamento contraddittorio della dama.

Gemma Galgani scoppia in lacrime

Gemma Galgani è molto turbata dall’eccessiva intraprendenza del cavaliere. In studio, Maria De Filippi ha rivelato che la dama, cercando di fare uscire il lato romantico di Silvio, ha organizzato un pranzo in riva al lago, ma le cose non sono andate come lei sperava. Venturato, infatti, si è sentito infastidito dall’atteggiamento cha avuto in studio la dama, la quale in più di un’occasione gli ha rinfacciato di essere troppo focoso. Silvio dice che dopo un mese vorrebbe sapere se Gemma è realmente interessato a lui, ma i due finiscono nuovamente col litigare, tanto che la dama scoppia in lacrime e sembra pronta ad andarsene. Silvio allora le chiede scusa, e decidono di rivedersi. In studio, la Galgani racconta che hanno avuto un altro incontro alle terme, dove hanno trascorso insieme diverse ore.

Tina Cipollari punge Gemma: "Sei diventata allergica al pene?"

Tina Cipollari e Gianni Sperti vorrebbero che Gemma raccontasse qualche particolare in più sull’incontro con Silvio, ma la dama si mostra imbarazzata. Tina allora la stuzzica, ricordandole dei suoi trascorsi e di come si mostrasse sempre disponibile, mentre Gianni rincara la dose ricordandole del suo storico ex, Giorgio, e della situazione che Gemma aveva accettato all’epoca, quando il cavaliere frequentava anche altre donne. A quel punto, la Galgani va su tutte le furie, rispondendo che con Giorgio era scattato qualcosa a prima vista, mentre con Silvio no. La Cipollari coglie la palla al balzo per scoccare una frecciatina nei confronti di Gemma: “Sei diventata allergica al pene?”.

Con l’entrata di Silvio Venturato la situazione sembra precipitare ulteriormente, perché il cavaliere afferma che l’uscita che hanno avuta alle terme è stata una presa in giro, e che la dama non ha raccontato tutta la verità. Silvio è veramente stanco dell’atteggiamento contraddittorio di Gemma e del fatto che ha sminuito il pomeriggio passato insieme, durante il quale non c’è stato solo qualche bacio ma anche dell’altro, solo che la dama non ha voluto rivelarlo. Il cavaliere si rifiuta anche di ballare con Gemma, con quest’ultima che lo segue dietro le quinte, ma Silvio le sfugge e i due rientrano in studio accomodandosi, però, distanti l’uno dall’altro e senza nemmeno guardarsi.