Lorella Cuccarini e Emanuel Lo innalzano il tasso erotico della seconda puntata del Serale di Amici 22. Un sensualissimo passo a due sulle note di Brivido felino si è concluso con un bacio sulle labbra che ha scatenato i fan del talent show condotto da Maria De Filippi.

Lorella e Emanuel hanno accettato il guanto di sfida lanciato da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi: “Rivincita per voi, ma non vincerete mai”, le parole nella lettera per i colleghi. Ed è così che ha preso il via la passionale performance che è terminata con un bacio sulle labbra. “Per la cronaca teanquilli. Giorgia e Silvio si sono divertiti”, ha scritto poi Lorella Cuccarini su Instagram, pubblicando una foto dell’esibizione, e rassicurando i fan sulle relazioni con i rispettivi partner (la cantante Giorgia e Silvio Testi).

Il ballo sensuale con finale hot ha scatenato la reazione degli utenti sui social: “Non so cosa scrivere, quindi scrivo solo: Emanuel Lo, 43 anni, Lorella Cuccarini, 57 anni”, si legge in un commento su Twitter che fa riferimento alla prestanza fisica di entrambi. E ancora: “Emanuel Lo sarai la mia tentazione di questo serale, non ce la faccio più”; “Come si diventa Lorella Cuccarini? Che bono Emanuel Lo…”.