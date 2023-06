Qual è la verità sul rapporto tra Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà e Nicole Murgia? Secondo alcuni utenti, le quattro ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip non si sopporterebbero ma, a dirla tutta, l’ipotesi più probabile è che si tratti di semplici speculazioni fatte dai fan degli ex vipponi rivali delle cosiddette “zabette”.

Il rapporto tra le "ragazze del van"

Nulla lascia pensare che il rapporto tra le quattro “ragazze del van” non sia saldo. Eppure, se ne continua a parlare. Loro, per mettere a tacere le malelingue, in un video di alcuni mesi, avevano affermato in maniera sarcastica: “Noi siamo persone false, falsissime. Avevano ragione in Casa. Non sapete quanto siamo false. Ho fatto una fatica per sopportarle. Fare finta di ridere alle loro battute, non potete capire che lavoro! La cosa peggiore è far finta di dover essere amiche”.

I dubbi sulla lealtà tra le quattro ex vippone

Nonostante tutto, secondo alcuni, c’è un video che avrebbe gettato dubbi sulla veridicità del rapporto tra le quattro ex vippone che, tra l’altro, in queste ore si trovano insieme in Sardegna. Nel filmato in questione, vediamo Oriana fare un video selfie, per poi tornare seria un istante dopo. Tanto è bastato a scatenare le malelingue, prontamente smentite, però dai video successivi.

Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà e Nicole Murgia, come detto in precedenza, si trovano in Sardegna (c’è anche Daniele Dal Moro, fidanzato della modella venezuelana) per un evento legato alla linea di costumi da bagno lanciata dalla “reina” in collaborazione con un noto brand. Le quattro ex vippone si divertono insieme, cantano e ballano. Su Twitter, pubblicando il video, le loro sostenitrici scrivono: “Quelle false che si odiano. Vi serve davvero un paio di occhiali”.

Insomma, l’amicizia tra le “ragazze del van” è ben salda, malgrado qualcuno cerchi in tutti i modi di far credere il contrario.