Non si placano le polemiche a causa del dissing tra Nikita Pelizon e Matteo Diamante. La vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip ha accusato l’ex fidanzato di aver fatto saltare delle serate in programma, e lui, in una diretta fiume su Instagram, ha svelato i motivi che lo hanno portare ad assumere questa decisione.

Il giorno successo, l’influencer triestina ha definito quella del suo ex una “diretta trash”, sostenendo che lui le avesse dato addirittura della “tr**a”. Matteo è dunque intervenuto nuovamente sui social: “Le manderò un messaggio per chiarire, com’è giusto che sia. Mi scuserò, era un momento in cui ero parecchio arrabbiato. Spero ci sia civiltà, detto questo io non voglio essere obbligato ad essere amico ad una persona. Io voglio ricordarmi di un amore folle, bellissimo che ho avuto. In passato mi ha anche fatto male sentirmi dire che io non sono stato il suo grande amore. Per me è stato l’amore della mia vita e mi ha insegnato tantissimo, e non riesco a restarle amico. La vedo con il suo nuovo fidanzato con la manina ma non ci vado di certo a cena”.

Ma, evidentemente, Nikita è ancora infuriata, e infatti Diamante ha pubblicato una storia su Instagram in cui rivela che non vuole parlargli: “Con tutto il bene e il rispetto possibile stiamo cercando di metterci una pietra sopra. Ora c’è ancora l’orgoglio e l’arrabbiatura, quando si calmerà la tempesta, e se vorrà parlare con una persona normale, io sarò sempre qua”.

Poi ha aggiunto: “Per favore, lasciatela vivere come vuole e non offendetela. Non mi piace leggere certi insulti pesanti sotto le sue cose. Possiamo piacere o meno, ma questi insulti gratuiti sono brutti e destabilizzano, in più rimane sempre una ragazza molto sensibile”.