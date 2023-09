Più che una Casa, quella del Grande Fratello sembra assomigliare ad una caserma. Regole ed orari sempre più stringenti per i concorrenti: dopo la scelta di interrompere la diretta alle 3 di notte, la produzione ha imposto anche nuovi orari entri i quali svegliarsi e andare a letto. Sui social, il pubblico ha già espresso non poche perplessità rispetto ad un regolamento che si presenta sempre più rigido e che lascia ben poco margine di manovra per le dinamiche interne alla Casa.

Grande Fratello, questa Casa è una caserma

A rivelare che la produzione ha deciso di rendere più stringente la vita nel soft è stata la concorrente Angelica Baraldi. Dopo aver avuto un colloquio in confessionale con gli autori, la Nip è tornata dal gruppo per riferire il comunicato: “Mi hanno detto che appena spengono le luci è un segnale urgente che dobbiamo subito andare a dormire”, ha riferito ai compagni. “Non c’è un orario fisso e dipende da cosa stiamo facendo, ma appena si spengono le luci si deve dormire”. In linea di massima però, stando a quanto riportato, la regola prevede che i ragazzi si sveglino e si alzino dal letto non oltre le 9 e 30 del mattino e che vadano a dormire entro le 2 di notte. “Abbiamo 10 minuti per alzarci dal letto, poi ci dobbiamo preparare, non possiamo rimanere in pigiama”, spiegano i ragazzi.

Stop alla diretta h24

A partire da quest’anno la produzione ha deciso di cancellare la diretta streaming 24 ore su 24 dalla Casa. Se fino all’anno scorso era possibile seguire la vita dei concorrenti in diretta streaming e sul canale 55 del digitale terrestre tutto il giorno e la notte, quest’anno la messa in onda è sospesa nella fascia notturna. "Vi voglio informare che per ragioni produttive la diretta proseguirà fino alle 3 di questa notte per poi riprendere il mattino successivo alle 9”, ha informato Alfonso Signorini. “Almeno per adesso sono questi gli orari, poi vedremo più avanti".