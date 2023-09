Dopo la puntata di ieri, il Grande Fratello tornerà in onda giovedì 21 settembre. A distanza di una settimana dall’ingresso nella Casa dei nuovi inquilini, si entra finalmente nel vivo del racconto, iniziano a scoppiare le prime liti e a crearsi le prime dinamiche.

Anita Olivieri ha bestemmiato?

Reduci da un’edizione – quella del Gf Vip 7 – in cui si dava la caccia alla parola fuori luogo e in cui fioccavano squalifiche, il pubblico non ha perso l’abitudine a vigilare sul comportamento dei gieffini. Già in più di un’occasione, gli spettatori hanno stanato casi di presunte bestemmie, come ad esempio quello di Claudio Roma, al quale sarebbe sfuggita un’espressione blasfema durante la scorsa settimana. La questione tuttavia è stata lasciata cadere nel vuoto e in puntata il concorrente è stato a malapena menzionato. Stesso discorso per Anita Olivieri che, rimasta ai margini della puntata, quando viene chiamata in confessionale per le nomination sembra scivolare su una bestemmia. Alfonso Signorini glissa con una risata rumorosa, nel dubbio. L’impressione è che sia meglio evitare una qualsivoglia polemica, abbassando i riflettori su ogni indizio di colpa per evitare la possibilità di montare un caso mediatico.

Il pubblico sui social è diviso: da un lato, c’è chi sostiene che dalla bocca di Anita sia uscita una bestemmia, e dall’altro c’è chi ritiene che abbia semplicemente detto “Oddio”. Entrata nella Casa insieme a Giuseppe Garibaldi, la bionda manager è una delle concorrenti più apprezzate dal pubblico. Fino ad ora ha raccontato ben poco di sé, e dovrà presto giocarsi le sue carte per non finire ai margini del racconto.