Ormai è evidente: al Grande Fratello Beatrice Luzzi e Rosy Chin non si sopportano. Durante la puntata di ieri sera, Alfonso Signorini ha chiamato le due concorrenti nella mistery per un faccia a faccia. E’ stata trasmessa una clip in cui la chef italo-cinese racconta ai coinquilini quanto lei sia gentile, educata e rispettosa: “La sua missione è quella di farmi esaurire. Siamo in un gioco e le pedine si stanno muovendo. Io fino ad ora penso di essere stata una persona bella, buona, empatica, anche nel non nominare lei. Non l’ho nominata per darle una seconda possibilità. Lei scruta e giudica”.

Dal canto suo, l’attrice ha spiegato cosa non sopporta di Rosy: “Il problema è che soffro il fatto che è troppo esuberante ed egocentrica. Per me delle volte è anche forzata, esagera nelle urla, nelle sue reazioni. Secondo me lei è un po’ troppo teatrale. La mia missione è rovinare o far esaurire Rosy? Anche no. Lei prende molte persone, confabula, complotta e questo mi infastidisce”.

Beatrice su Rosy: "Adesso le rode il c*lo"

Al termine della puntata, Beatrice Luzzi si è sfogata con alcuni gieffini, confermando che, secondo lei, Rosy Chin è poco sincera ed egocentrica: “Ha fatto tutta la carina in puntata e adesso le rode nuovamente il c**o. Se noti, ogni volta che Rosy parla con qualcuno alla fine ritorna a parlare sempre di sé stessa, quindi quanto effettivamente ascolta quello che dicono gli altri? Se è falsa? Per me una che si comporta così non è sincera. Però il confronto che abbiamo avuto in puntata mi è piaciuto. Ora però è inca***ta perché le ho detto che è egocentrica. È egocentrica! Mi ha chiesto ‘quindi sono egocentrica?’, le ho detto ‘Sì lo sei!‘”.