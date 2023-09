Sono trascorsi alcuni giorni da quando Oriana Marzoli ha fatto il suo ingresso nella Casa del Gran Hermano Vip. Ma non è passato minuto senza che la finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip non nominasse il suo fidanzato Daniele Dal Moro.

La loro turbolenta relazione è sopravvissuta a circa sette rotture (rottura più, rottura meno), e adesso che la modella venezuelana ha intrapreso l’avventura nella Casa più spiata di Spagna, non fa altro che parlare del bel veneto: “Sono fidanzata, lui è di Verona – ha raccontato l’ex vippona ai nuovi coinquilini -. Ci siamo conosciuti al GF Vip e ci viviamo fuori da cinque mesi. Sono molto innamorata, ma non voglio pensarci perché già mi sento morire. Lui non voleva che venissi, perché dice che non può stare tre mesi senza vedermi. Beh, io ho dovuto fare la dura e faccio la dura, però già mi manca e mi viene da piangere se penso a lui”.

Oriana Marzoli rivela: "Daniele vuole sposarmi"

Oriana ha anche svelato che per un momento ha creduto di essere in cinta e che, una volta terminato il GH Vip, Daniele ha intenzione di sposarla: “Non è che avessi un vero ritardo, però mi sentivo molto strana. In quel momento non avevo le mie cose, ero tanto strana e avevo molta nausea, voglia di vomitare. E dicevo ‘mamma mia oddio che cosa mi succede’. Mia madre mi ha detto ‘non sarai mica incinta?’. Così ho fatto anche il test di gravidanza e poi anche l’esame del sangue nel caso il test avesse sbagliato. E devo confessarvi che non ho visto il mio fidanzato così spaventato dalla situazione.

Poi per questa cosa che sono entrata in questo programma lui l’ha presa molto male. Mi ha detto ‘quando esci ci lasciamo o ci sposiamo’. Poi mi ha detto ‘io ti sposo’. Questa cosa non me l’aveva mai detta prima. Mi ha anche detto di andare a vivere con lui. E cosa farò io? Andrò e lo farò anche di corsa. Prendo il mio Cocco e vado. Mi piace tanto Verona è una città splendida. Mi sento così a mio agio in quella città. E poi i genitori di lui sono troppo carini. Con loro mi trovo benissimo. Solo un’altra volta nella mia vita ho avuto un rapporto così bello con i genitori di un mio fidanzato. Però ero piccola e avevo solo 17 anni. Lui era proprio il mio primo fidanzato. Comunque spero che mi facciano una sorpresa e che portino qui il mio ragazzo”.

Daniele Dal Moro, Twitter gli sospende di nuovo l'account

Nel frattempo, a Dal Moro è stato nuovamente sospeso l’account Twitter (e anche in questo caso abbiamo perso il conto di tutte le volte che è successo). Ad intervenire sulla questione è stata la madre di Oriana, la signora Cristina: “Ha pubblicato una cosa come ‘gli taglierei le mani’, ma in maniera ironica ovviamente, e gli hanno sospeso l’account. Ma né Micheal né Luitingo sono il suo tipo. Il suo prototipo è il suo fidanzato”. Micheal e Luitingo sono due concorrenti del Gran Hermano Vip, e pare abbiano messo gli occhi sulla Marzoli.