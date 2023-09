Rosy Chin, nuova concorrente del Grande Fratello, è una chef e imprenditrice di successo. E’ persino apparsa in The Ferragnez – La serie, ed è stata invitata dalla stessa Chiara Ferragni alla prima di Amazon Prime.

il retroscena sui Ferragnez

Un rapporto che sarebbe esclusivo perché, secondo quanto rivelato da Ivan Rota su Dagospia, Rosy nel suo ristorante avrebbe posizionato un tavolo che sarebbe riservato esclusivamente all’imprenditrice digitale e a Fedez: “Il personale del ristorante della cinese Rosy Chin, nel cast del GF, dice che tutte le sere c’è un tavolo riservato a Chiara Ferragni e Fedez nel caso si presentino”.

Rosy Chin a rischio eliminazione

Questa sera andrà in onda la terza puntata del Grande Fratello, e Rosy Chin è a rischio eliminazione insieme a Giselda Torresan, Grecia Colmenares e Vittorio Menozzi. La chef italo-cinese ha preso malissimo la Nomination, e negli ultimi giorni ha espresso tutta la sua delusione agli altri coinquilini: “Speriamo che da ora in poi non mi continuerete a nominare perché faccio da mangiare sennò cambio carattere. Da una parte sono contenta perché ho energie in più ma dall’altra parte mi dispiace perché abbiamo creato un gruppo molto forte: chi potrebbe avermi votato?”.