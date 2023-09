Lunedì 11 settembre si sono nuovamente accese le luci nella Casa del Grande Fratello. La nuova linea editoriale voluta da Pier Silvio Berlusconi sembra aver messo la parola fine al trash, ma nulla ha potuto contro le ship che ogni anno nascono tra i concorrenti una volta varcata la soglia della pota rossa.

In questi primi giorni, il popolo social non ha potuto fare a meno di notare il feeling nato tra Angelica Baraldi e Massimiliano Varrese. Un interesse che, nelle ultime ore, sarebbe sfociato addirittura in gelosia!

Angelica Baraldi gelosa di Massimiliano Varrese

Sabato sera, il gruppo dei tuguriati, di cui fa parte anche Heidi Baci, si è riunito con gli inquilini della Casa in occasione della prima festa. La ragazza di origini albanesi e l’attore e ballerino sono rimasti a lungo a parlare, e questa cosa avrebbe infastidito e non poco Angelica, la quale ha poi confidato a Massimiliano di volerla nominare: “Sarà la mia prossima nomination. Scherzo ovviamente”. “Tu se dici una cosa non scherzi. C’è qualcosa che non ti torna? Sei tremenda”, ha risposto l’ex ballerino di Carramba che sorpresa.