Mirko Brunetti e Igor Zeetti, rispettivamente ex e nuovo fidanzato di Perla Vatiero, si sono incontrati per caso in un locale di Roma, e pare che tra i due siano volati stracci.

Mirko Brunetti: "Igor mi si è avvicinato con aria da bulletto"

A raccontare la vicenda è stato proprio l’ex volto di Temptation Island: “Vi voglio raccontare un episodio che è accaduto ieri sera abbastanza vergognoso di cui mi dissocio completamente. Ero a ballare con i miei amici in discoteca in maniera molto tranquilla e Igor ha avuto la brillante idea di avvicinarsi con un’aria da bulletto, insultandomi. E nonostante io gli dicessi che non volevo rotture di c****i e di andarsene, lui ha continuato, tant’è che dopo sono stato anche toccato in faccia, è stato buttato fuori. Mi dissocio completamente perché sono situazioni veramente brutte e non mi sono mai permesso di fare una cosa del genere. Non mi sono mai permesso di parlare male di nessuno”.

Igor Zeetti smentisce la versione di Mirko Brunetti

Dal canto suo, Igor ha smentito la versione di Mirko: “Volevo dirvi che non è assolutamente vero quello che è successo, anche se mi sento in difficoltà a fare questo video, non è una cosa che a me piace. Non è la prima volta che Mirko fa questo, come potete vedere nelle sue dirette. Mi arrivavano anche gli screenshot su altre situazioni. Gente di Roma che lo aveva minacciato. Molte persone hanno creduto che fossi io la persona chiamata in causa. Ieri mi sono semplicemente avvicinato a Mirko chiedendogli ‘perché hai detto quelle cose, perché le persone credono che io ti abbia minacciato?’. La sua risposta è stata ‘ma che sei ubriaco?’. A quel punto io gli ho detto ‘guarda non voglio discutere, l’ultima cosa che voglio fare è discutere, quindi non mi interessa. Però visto che sono successe queste cose e non è la prima volta…’.

Lui mi fa una battutina su Perla e io nonostante ciò continuo a ripetere che non voglio discutere. Faccio per dargli la mano, lui non mi dà la mano. Si gira e se ne va. Visto ciò è arrivato – perché si stava creando una situazione un po’ scomoda, non perché ho messo le mani in faccia – un amico che lavora dentro al locale e ci ha detto ‘ragazzi allontaniamoci’. Stop”.