Il nuovo Grande Fratello in versione “sobria”, che Pier Silvio Berlusconi ha voluto per dare un taglio netto a qualsiasi forma di trash, non sta “scaldando” il cuore del pubblico. Fino ad ora, soprattutto il popolo social, non è particolarmente soddisfatto della piega che sta prendendo il reality, decisamente sotto tono rispetto alle edizioni precedenti. I concorrenti, come si è evinto da diversi filmati, sono apparsi “terrorizzati” all’idea di commettere un passo falso, e anche lo stesso Alfonso Signorini è sembrato piuttosto “trattenuto”.

Grande Fratello, arriva la prima bestemmia nella Casa

Nelle ultime ore, però, è arrivata una grossissima fatta da pelare per l’amministratore delegato di Mediaset e per il conduttore stesso. Sui social, infatti, non è sfuggita un’esclamazione di Claudio Roma, concorrente entrato nella Casa durante la puntata di venerdì 15 settembre.

Parlando con gli altri coinquilini del Tugurio, si sente chiaramente un “Dio”, ma non è chiaro la parola che viene pronunciata in precedenza. Nei commenti, però, sono in molti a sostenere che il gieffino stia dicendo “osta", un tipico intercalare romagnolo.