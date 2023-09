Una mossa social di Edoardo Donnamaria ha fatto infuriare i cosiddetti Donnalisi, il fandom dell’ormai ex coppia formata dal volto di Forum e Antonella Fiordelisi, nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, e la cui relazione è giunta al capolinea ormai da diversi mesi.

Lo speaker radiofonico è stato letteralmente travolto dalle critiche per aver messo un like ad una fancam con protagonista il cosiddetto “gruppo del Van” o “banda del Cortiletto”, composto, tra gli altri, da Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Oriana Marzoli, Giaele De Donà e Nicole Murgia, tutti acerrimi “nemici” della sua ex fidanzata.

La replica di Edoardo Donnamaria

Tanti sono stati gli insulti ricevuti, che Edoardo è stato costretto ad intervenire: “Che bisogno avrei di fare dispetti a qualcuno? Ho solo messo like ad un video dove 10 persone spendono parole meravigliose per me… Ripigliatevi, la vita va avanti non è tutto una dinamica da prima serata.

Quindi non mi possono piacere persone che hanno parlato male della mia ex? Ok! Continuate voi… buona polemica. A me sembra che tu non possa sapere nulla di quello che è successo poi forse mi sbaglio, eh…”.

Nessuna reazione, almeno per il momento, da parte di Antonella. Del resto, l’influencer campana era stato piuttosto chiara durante una recente live su Twitter: “Non ho più parlato di una storia che per me è stata importante. Non ho più voluto dire nulla perché non voglia che ci sia odio nei confronti di questa persona”.