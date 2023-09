Sebbene la settima edizione del Grande Fratello Vip sia andata in archivio ormai da diversi mesi, gli ex vipponi, tra l’altro silurati da Mediaset, continuano a rubare la scena. E’ il caso di Antonella Fiordelisi, sulla quale tanto si è detto e scritto anche per via della chiacchieratissima rottura con Edoardo Donnamaria.

Durante la puntata del Grande Fratello di ieri sera, l’influencer campana è stata protagonista di un pungente botta e risposta con Cristina Quaranta, sua ex coinquilina nella Casa più spiata d’Italia.

Cristina Quaranta e Antonella Fiordelisi "pungono" il nuovo Grande Fratello

L’ex Velina di Striscia la Notizia, commentando la puntata di ieri sera, ha scritto: “Questo sì che è un Grande Fratello. Belli, puri, sinceri. In bocca al lupo a tutti”, aggiungendo l'hashtag "gfvip". Antonella Fiordelisi ha prontamente replicato: “Hai sbagliato hashtag, amo”. Il commento dell’ex vippona è diventato virale sui social.

A ciò si aggiunge che le direttive di Pier Silvio Berlusconi, che ha messo il veto su influencer e tiktoker con l'obiettivo di eliminare il trash, sono state completamente disattese. Ne è un esempio l'ingresso di Arnold Cardaropoli, 21enne di origini ghanesi, che conta la bellezza di 700mila followers su TikTok.