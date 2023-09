Ieri sera ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Arnold Cardaropoli, il più giovane del gruppo. 21 anni, di Reggio Emilia, e con una storia molto toccante.

Il nuovo gieffino, infatti, è originario del Ghana ed è stato adottato da una coppia campana insieme a suo fratello. Poi l’arrivo di una sorellina che ha arricchito ancor di più la famiglia. Cresciuto tra educazione e rigore, il concorrente ha sempre speso il suo tempo a costruire la sua indipendenza facendo i lavori più disparati, come quando era alle dipendenze di una ditta di onoranze funebri. “La mia famiglia è tanto, se sono chi sono lo devo a loro”, ha detto nella clip di presentazione.

Chi è Arnold Cardaropoli

Per questa inedita edizione con volti noti e persone non famose, Alfonso Signorini e i suoi autori hanno dovuto fare una selezione accurata, in modo da rispettare le linee anti-trash imposte da Pier Silvio Berlusconi il quale, tra l’altro, ha messo il veto sulla presenza di influencer e tiktoker. A quest’ultima categoria, però appartiene proprio Arnold, che può contare su oltre 700mila followers su TikTok e 60mila su Instagram. Un numero molto alto, che non rispecchia la richiesta fatta dall'ad di Mediaset per la scelta del cast di questa rivoluzionaria edizione del Grande Fratello. Il pubblico si sente, a giusto diritto, preso in giro. Anche su altri concorrenti non famosi sono arrivate delle critiche. Un esempio è Giselda Torresan, la quale ha un certo seguito su Instagram (oltre 130 mila followers), e ha lasciato il lavoro in fabbrica prima di approdare nel reality di Canale 5.