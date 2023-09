Ieri sera, Oriana Marzoli ha fatto il suo ingresso nella Casa del Gran Hermano Vip. La modella venezuelana, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, ha dunque deciso di concedere il “bis” e di partecipare ad un nuovo reality in Spagna. Circostanza resasi necessaria dopo che Pier Silvio Berlusconi ha di fatto tagliato i ponti con gli ex vipponi protagonisti dell’ultima edizione, ed imposto una nuova linea editoriale che ha come obiettivo quello di eliminare il trash dalle reti Mediaset.

Oriana Marzoli al GH Vip: "Sono fidanzata, sono molto innamorata"

Non appena entrata nella Casa più spiata di Spagna, Oriana ha messo subito le cose in chiaro: “Sono fidanzata, lui è di Verona – ha raccontato l’ex vippona ai nuovi coinquilini -. Ci siamo conosciuti al GF Vip e ci viviamo fuori da cinque mesi. Sono molto innamorata, ma non voglio pensarci perché già mi sento morire”. In seguito, chiacchierando con una coinquilina ha spiegato: “Sono super innamorata. L’ho conosciuto al Grande Fratello in Italia e ora sto con lui. Lui è italiano, è di Verona, muoio per lui!”.

L'incontro con Micheal Terlizzi

Quando è entrata nella Casa, Oriana ha incontrato anche Micheal Terlizzi, che aveva conosciuto durante Mujeres y Hombres e y Viceversa (la versione spagnola di Uomini e Donne). Il ragazzo italiano ha anche partecipato ad un’edizione del Grande Fratello all’epoca condotta da Barbara D’Urso e, tra gli concorrenti, c’era proprio Daniele Dal Moro.

Oriana: "Daniele non voleva che partecipassi..."

L’imprenditore veneto non era entusiasta all’idea che la fidanzata partecipasse al Gran Hermano Vip. E’ la stessa Oriana a raccontarlo: “Lui non voleva che venissi, perché dice che non può stare tre mesi senza vedermi. Beh, io ho dovuto fare la dura e faccio la dura, però già mi manca e mi viene da piangere se penso a lui”. Ad ogni modo, Daniele ha tutta l’intenzione di sostenere la fidanzata in questa sua nuova avventura.

Daniele Dal Moro si scaglia contro l'ex di Luca Onestini

Pochi minuti fa, infatti, Dal Moro si è scagliato contro Cristina Porta, nota conduttrice e opinionista di Tele Cinco (canale sul quale va in onda il GH Vip), che aveva attaccato Oriana. “Puoi continuare a guardare Oriana da casa in silenzio e senza piangere?”, ha tuonato Daniele su Twitter. Cristina Porta, tra l’altro, è l’ex fidanzata di Luca Onestini, con il quale ha avuto una relazione (si sono conosciuti nel reality spagnolo Secret Story) prima che l’ex tronista si fidanzasse con Ivana Mrazova.