Stanno facendo discutere alcune affermazioni di Paolo Masella, uno dei nuovi concorrenti Nip del Grande Fratello. Il macellaio, infatti, pare essere già finito nel mirino della produzione (e anche del pubblico), tanto che già si parla di squalifica a poco più di 72 ore dal suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia. Il movito? Una battuta piuttosto pesante su Alex Schwazer.

La carriera del marciatore è stata profondamente segnata da due squalifiche per doping e, nonostante l’archiviazione del caso in Italia, resta colpevole per la giustizia sportiva. Per questo motivo, il campione olimpico di Pechino 2008 sta provando a riabilitare la sua immagine con la partecipazione alla nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Il tutto in attesa di poter tornare a gareggiare in vista delle qualificazioni per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, e infatti all’interno della Casa si allena su un tapis roulant altamente performante.

La battuta infelice di Paolo Masella

Ed è proprio per tale ragione che le parole di Paolo Masella suonano estremamente gravi. Due giorni fa, il macellaio romano, facendo riferimento ad Alex mentre si allenava, ha esclamato: “Oggi te ricominci a drogà, eh?”. Una battuta infelice che è stata subito notata dallo stesso Paolo, che ha subito corretto il tiro: “A fare gli integratori, no? Ti ricominci a fa gli integratori, te li portano”.

Le parole del gieffino sono state ovviamente colte dai telespettatori, che stanno chiedendo a gran voce che vengano presi dei provvedimenti nei suoi confronti.