Ieri sera, Oriana Marzoli ha iniziato la sua avventura al Gran Hermano Vip. La modella di origini venezuelane è entrata nella Casa più spiata di Spagna, e tra i concorrenti ha ritrovato una sua vecchia conoscenza (anche se lei ha detto di non ricordarsene). Lui è Micheal Terlizzi, che è noto in Spagna perché nel 2020 ha partecipato a Mujeres y Hombres e y Viceversa (la versione spagnola di Uomini e Donne), dove ha conosciuto, tra l’altro, proprio la modella venezuelana.

Oriana al Gran Hermano Vip trova un ex coinquilino di Daniele

Ma non solo. Micheal, infatti, ha partecipato al Grande Fratello, all’epoca condotto da Barbara D’Urso, proprio insieme a Daniele Dal Moro: “Ti conosco, ti ho vista nel tuo GF Vip. Comunque ho fatto anche io il Grande Fratello in Italia. Con Daniele l’ho fatto. Ma adesso possiamo parlare ancora in italiano? E noi ci siamo visti anche dal vivo, non so se ricordi a Uomini e Donne, due anni fa”. Oriana incredula ha subito risposto: “Non ci credo! Davvero l’hai fatto?! Oddio con Daniele? Veramente? Ma hai visto che ancora sto con lui?! Sì che bello. Tu a Uomini e Donne? Può essere ma non ricordo”.

Nel frattempo, la Marzoli sembra già avvertire la mancanza del suo Daniele: “Sono fidanzata, lui è di Verona – ha raccontato l’ex vippona ai nuovi coinquilini -. Ci siamo conosciuti al GF Vip e ci viviamo fuori da cinque mesi. Sono molto innamorata, ma non voglio pensarci perché già mi sento morire”.

Lo sfogo di Daniele Dal Moro

Dal Moro non ha preso bene il fatto che la fidanzata partecipasse al GH Vip, e alcuni giorni ha palesato tutta la sua frustrazione in un audio su Twitter: “Io avrei voluto stare con la mia ragazza, avrei voluto passare del tempo con lei e avrei voluto fino all’ultimo che mi desse delle dimostrazioni che mi facessero riuscire a sopravvivere senza di lei. Penso che se non ci sono delle basi solide, se non fai vedere a questa persona fino al giorno prima quanto per te è importante. E la situazione è già appesa a un filo. Come fa a salvarsi questa roba? Non si salverà mai!”.

Oriana Marzoli: "Daniele non voleva che venissi"

Proprio al riguardo, Oriana ha rivelato alcuni retroscena che hanno preceduto la sua partecipazione al Gran Hermano: “Lui non voleva che venissi, perché dice che non può stare tre mesi senza vedermi. Beh, io ho dovuto fare la dura e faccio la dura, però già mi manca e mi viene da piangere se penso a lui”.