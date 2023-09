Jessica, Lulù e Clarissa Selassié hanno fatto un provino per Tale e Quale Show, ma alla fine non sono state prese. Lo scorso luglio, Carlo Conti ha annunciato il cast ufficiale del programma (ci sono anche gli ex vipponi Ginevra Lamborghini e Alex Belli), e le tre princess non ne facevano parte.

Jessica Selassié rivela perché non sono entrate a Tale e Quale Show

Ospite a SDL Tv, la vincitrice della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha spiegato il motivo per il quale sono state scartate dal talent show di Rai Uno: “Tale e Quale? Non era una voce. Abbiamo fatto il provino. Ma quest’anno non hanno optato per coppie o un trio. Per la parte autorale non andavamo bene per quello. Hanno voluto tutti singoli. Noi ci eravamo preparate con i vocal coach. E devo dire che gli autori del programma erano molto contenti del provino”.

Le sorelle Selassié debuttano alla conduzione di un nuovo programma

Jessica Selassié ha poi ricordato che, insieme alle sorelle, debutterà presto alla conduzione di Suite Selassié: “Sarà un talk tutto al femminile condotto da noi tre. Sarà divertente perché avremo ospiti esterni in collegamento, anche con il pubblico da casa. Parleremo di temi di attualità e avremo anche giochi per intrattenere chi ci sta guardando. Sarà un work in progress. Stiamo ancora lavorando, manca più o meno una settimana e siamo super emozionate. Partirà da mercoledì 20 settembre e sarà in prima serata, dalle 21,30 alle 23,30, Su Cusano Italia Tv, sul gruppo di Radio Cusano, il canale è il 264 del digitale terrestre. Quindi vi invito tutti a vedere la trasmissione. Intanto ho registrato delle puntate di Fuori Menù, che è un programma di cucina con piatti senza glutine. Sono felice, perché sto realizzando dei sogni. Sto facendo della gavetta per arrivare dove voglio arrivare. Un giorno vorrei avere il mio spazio vero e proprio su uno dei grandi canali che conosciamo tutti”.

Jessica Selassié su Barù

E in merito alla sua vita sentimentale ha precisato: “Sono single in questo momento. Mi godo la mia libertà. Nonostante tutto mi affibbiano dei flirt, anche con ragazzi di Amici. Ci sono stati dei flirt estivi, ma nulla di grosso e importante da presentarlo. Se i Jerù devono rassegnarsi? Adesso come adesso non lo so. Non vorrei commentare per alimentare, evitiamo la domanda. Chi ci segue li saluto perché mi danno molto supporto. Se lo sento? In questo momento è un po’ così è un po’ un no diciamo”.