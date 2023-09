Giselda Torresan è senza dubbio una delle nuove concorrenti Nip del Grande Fratello che più ha suscitato la curiosità dei telespettatori. Operaia turnista, anzi ex operaia turnista, visto che dall’azienda in cui ha detto di lavorare hanno fatto sapere che si è licenziata, ha una forte passione per la montagna. Passione che le ha consentito di avere un grosso seguito su Instagram, dove conta oltre 130 mila followers.

Nei primi giorni di permanenza nella Casa di Cinecittà, Giselda è rimasta sempre molto sulle sue: ha infatti ribadito di sentirsi spesso come un pese fuor d’acqua in quel contesto. Ma, nelle ultime ore, ha deciso di raccontarsi ai suoi coinquilini svelando alcuni dettagli della sua vita privata e, in particolare, quelli relativi alla sua unica relazione che, però, l’ha fatta soffrire moltissimo.

Giselda Torresan: "In amore ho sofferto tantissimo"

“Ho avuto una storia, ma meglio non parlarne. È durata cinque o sei anni. Se le donne devono soffrire come ho sofferto io, meglio che stiano single. Lo pensavano tutti, anche mia mamma e sua mamma. Nella conversazione è intervenuta Angelica Baraldi, che ha fatto una domanda precisa a Giselda: “Non ti vuoi fidanzare perché hai paura di star male e di soffrire?”. “Sì, sono stata male tantissimo. Dopo di lui non ho avuto più nessuno, zero”, ha risposto la Torresan. “Non sono tutti come lui”, ha concluso Angelica.