Il Grande Fratello inizia ad entrare nel vivo e si stanno sviluppando le prime dinamiche. Nessun vero litigio, solo qualche scaramuccia, come ad esempio l’alterco tra Rosy Chin e Grecia Colmenares per gli strofinacci appesi in cucina (secondo l’attrice impallerebbero alcune telecamere), o quello tra la stessa chef italo-cinese e Beatrice Luzzi per il taglio delle patate e l’utilizzo della cucina.

Poi ci sono state alcune confessioni degli inquilini: Letizia Petris ha tenuto a precisare di essere stata fidanzata con una donna per un anno e mezzo; Giselda Torresan ha raccontato di aver sofferto così tanto per amore da non desiderare una nuova relazione; Paolo Masella invece si è lasciato andare a qualche uscita infelice: "Napoli non ha culturalmente nulla da offrire”, mentre Rosy Chin ha fatto un confronto fra le doti fisiche di uomini orientali ed europei.

Venerdì 15 settembre tre nuovi ingressi nella Casa

Alcuni personaggi sono ancora in ombra ed è naturale, visto che il reality show condotto da Alfonso Signorini è iniziato soltanto da tre giorni. In attesa di conoscere quali saranno i "comodini" di questa edizione, nella seconda puntata, in onda domani, venerdì 15 settembre, vedremo l'ingresso di tre nuovi inquilini. Ad entrare nella Casa del Grande Fratello durante la seconda serata dovrebbero essere le cantanti Marina Fiordaliso e Rosanna Fratello, e l'attore Ciro Petrone.