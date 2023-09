Rosy Chin, una delle nuove concorrenti Nip (che poi mica tanto!) del Grande Fratello ha svelato che “Chin” non è il suo vero cognome.

La rivelazione di Rosy: "Chin non è il mio vero cognome"

Durante una chiacchierata in cucina con Giselda Torresan e Angelica Baraldi, la chef italo-cinese ha fatto una sorprendente rivelazione che ha lasciato spiazzate le due coinquiline. “A dire il vero, Chin non è nemmeno il mio vero cognome. Ma non diciamolo troppo ad alta voce…”. Anche i telespettatori sono rimasti sorpresi, e hanno commentato la vicenda su Twitter. A quel punto, Giselda e Angelica hanno chiesto a Rosy quale fosse il suo vero cognome e lei, sottovoce, ha spiegato che preferisce mantenere il riserbo al riguardo: “Ma non lo dite troppo ad alta voce, prima che… Comunque, è una storia lunga, ma anche bella”.

Rosy è senza dubbio una delle concorrenti che si è messa più in luce nei primi giorni del reality. Ed è stata anche la prima ad essere protagonista di una piccola discussione con Beatrice Luzzi.