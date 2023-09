Nonostante le rigidissime regole imposte dal Grande Fratello ai nuovi inquilini della Casa più spiata d’Italia (i concorrenti sono letteralmente terrorizzati dal commettere un passo falso), già si sono verificati – inevitabilmente – alcuni episodi che hanno imbarazzato gli autori.

Non solo il gesto fatto dal collega di Giselda Torresan durante la prima puntata (ha mimato un rapporto orale), ma anche Rosy Chin si è lasciata andare nelle ultime ore ad alcune affermazioni in merito all’intimità della popolazione cinese.

Cos'ha detto Rosy Chin sugli uomini cinesi

Durante una conversazione con Letizia Petris, altra concorrente nip di quest'anno, Rosy Chin ha detto: “Devo dire una cosa antipatica sui cinesi ma non la dico. Ma non è antipatica. Avete presente i cliché su di noi? Tipo ‘non ho mai visto un cinese in ospedale’, ‘non ho mai visto un cinese al cimitero’, ‘non ho mai visto una italiana con un cinese’, ma questa è vera. Avete mai visto una donna europea con un cinese uomo? No. Ma il contrario sì, donne cinesi che stanno con uomini europei. Io non ho visto una enciclopedia di cactus. Quei pochi cactus che ho visto vi dico che è scientificamente comprovato che noi cinesi non siamo… Insomma, non fatemelo dire. Ma è una cosa di biologia, di anatomia, è una questione anatomica. Come è vero che i ragazzi di colore…”.

Dopo il racconto di Rosy, gli altri concorrenti presenti hanno chiesto scusa alla chef di averla messa in difficoltà con certi discorsi: "È una domanda che mi sono sempre posta, ma non volevo farla perché siamo in tv, ma penso te lo chiedano tutti", ha confessato Giselda Torresan. A quel punto Beatrice Luzzi e Letizia Petris hanno cambiato discorso, non prima di scoppiare in una fragorosa risata.