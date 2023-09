Inizierà questa sera la nuova edizione del Gran Hermano Vip, e tra i nuovi “vippones” ci sarà anche Oriana Marzoli, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip.

Il reality, condotto da Marta Flich e Ion Aramanedi, andrà in onda su Tele Cinco. Per i numerosissimi fan italiani della modella venezuelana che vorranno seguire la sua avventura nella Casa più spiata di Spagna, è possibile collegarsi direttamente al sito ufficiale del reality.

Oriana al Gran Hermano Vip: lo sfogo di Daniele

Quel che è certo è che Daniele Dal Moro ha preso tutt’altro che bene il fatto la fidanzata vada via per così tanti mesi per partecipare al programma. Lo ha palesato alcuni giorni fa con un audio su Twitter: “Io avrei voluto stare con la mia ragazza, avrei voluto passare del tempo con lei e avrei voluto fino all’ultimo che mi desse delle dimostrazioni che mi facessero riuscire a sopravvivere senza di lei. Penso che se non ci sono delle basi solide, se non fai vedere a questa persona fino al giorno prima quanto per te è importante. E la situazione è già appesa a un filo. Come fa a salvarsi questa roba? Non si salverà mai!”.

Nel frattempo, i fan della coppia le stanno provando tutte: seguendo il suggerimento di una cartomante, hanno acceso alcune candele di buon auspicio per diffondere le “good vibes”, con l’obiettivo di far sopravvivere la relazione tra Oriana e Daniele durante i mesi in cui la “reina” sarà rinchiusa nella Casa più spiata di Spagna.