E’ ormai calato definitivamente il sipario sulla turbolenta storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Nata tra le mura della Casa del Grande Fratello Vip, la relazione tra l’influencer campana e il volto di Forum è giunta ai titoli di coda dopo poco più di sette mesi. Ma nonostante i due ex vipponi abbiano rotto ormai da diverso tempo, negli ultimi mesi non hanno mancato di tirarsi frecciatine a vicenda.

Edoardo tira una frecciatina ad Antonella

L’ultima in ordine di tempo risale a ieri, quando Edoardo, durante la pausa pranzo, è andato a mangiare un panino presso la salumeria “Ricci”. Fate attenzione, il nome dell’attività commerciale è tutt’altro che casuale. Negli ultimi giorni, infatti, voci sempre più insistenti parlano di un flirt tra Antonella e Samuele Ricci, calciatore della Nazionale Under 21 e centrocampista del Torino.

"Antonella Fiordelisi sta frequentando Samuele Ricci. E' una cosa seria"

A lanciare l’indiscrezione era stato Alessandro Rosica: “Mi sono arrivati mille messaggi uguali: Antonella e Samuele anche oggi e stasera insieme. Raga, io ve lo dico da due mesi che si stanno frequentando. Antonella e i fan pazzi hanno detto che inventavo tutto. Quando capirete che non dico bugie? Lo so per certo. Ovviamente a lei, famiglia e amici fa comodo nasconderlo, perché il fandom aiuta e spinge. Ribadisco ciò che dissi una settimana fa: Antonella era single e dunque fa bene a divertirsi. Stavolta però ho scoperto che la frequentazione col calciatore è seria”.

Dal canto suo la Fiordelisi, in un’intervista rilasciata a Tag24 dopo aver sfilato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, aveva dichiarato: “Devo ammettere che ogni volta che esco con un amico succede un casino, escono articoli su un presunto fidanzato. La vita privata in questo momento – anche se con il passare del tempo sarà più semplice da gestire – è complicata perché mi accostano a chiunque. Devo abituarmi, anche se forse un po’ mi sono già abituata. Normale dopo un programma televisivo, ci sta. Sono single”.