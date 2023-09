Oriana Marzoli, a meno di clamorosi colpi di scena, sarà una delle nuove concorrenti del Gran Hermano Vip. La modella venezuelana già si trova in Spagna, e presto farà il suo ingresso nella Casa più spiata di Spagna.

La reazione di Daniele Dal Moro

Come l’ha presa Daniele Dal Moro? Sicuramente non bene, anzi. Con un audio condiviso su Twitter, l’imprenditore veneto ha manifestato tutta la sua disapprovazione: “Io avrei voluto stare con la mia ragazza, avrei voluto passare del tempo con lei e avrei voluto fino all’ultimo che mi desse delle dimostrazioni che mi facessero riuscire a sopravvivere senza di lei. Penso che se non ci sono delle basi solide, se non fai vedere a questa persona fino al giorno prima quanto per te è importante. E la situazione è già appesa a un filo. Come fa a salvarsi questa roba? Non si salverà mai!”.

I due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip si sono lasciati e ripresi circa una decina di volte (onestamente si fa fatica a tenere il conto), e l’avventura in terra iberica di Oriana rappresenterà un durissimo banco di prova per la loro relazione, già traballante.

Il presunto cast del Gran Hermano Vip

Oltre alla Marzoli, al Gran Hermano Vip parteciperanno anche altre celebrities. Di seguito il presunto cast (non ancora ufficializzato): Joshua Velázquez, Carmen Borrego, Pupi Poisson, Samantha Hudson, Eduardo Navarrete, Alicia Peña, Juan José Peña, Kiko Hernandez, Lydia Lozano, Chabeli Navarro, Bárbara Cañuelo.