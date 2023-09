Giselda Torresan si sarebbe licenziata prima di entrare al Grande Fratello. E’ questa l’indiscrezione lanciata da Fanpage.it, che ha contattato l’azienda di Borso del Grappa nella quale la nuova gieffina lavorava come “operaia turnista”.

"Giselda Torresan si è licenziata prima di entrare nella Casa"

“Dall’azienda di Borso del Grappa per la quale Giselda Torresan sostiene di lavorare come operaia turnista – si legge sul noto portale d’informazione - fanno sapere che la concorrente del Grande Fratello si sarebbe licenziata pochi giorni prima di entrare nella Casa di Cinecittà: ‘Ha terminato il rapporto di lavoro pochi giorni prima di entrare per evitare problemi all’azienda’”. Già nei giorni scorsi, Giselda era finita nel calderone mediatico dopo la scelta di modificare la sua bio su Instagram, proprio a poche ore dall’ingresso nella Casa di Cinecittà.

“Eppure, nel corso della prima puntata del Grande Fratello, nessuno ha fatto riferimento al fatto che Giselda si fosse licenziata, e quindi non fosse più un'operaia, stando a quanto sostengono dall’azienda per la quale ha lavorato fino a oggi – si legge su Fanpage.it -. Non c’è stato alcun riferimento al presunto licenziamento nemmeno quando, in piena diretta tv, Torresan si è collegata con i suoi colleghi. Al contrario, durante la prima puntata del GF, di fronte ai colleghi operai intervenuti in diretta per la sorpresa a Giselda (sorpresa durante la quale uno dei lavoratori ha mimato un rapporto orale nonostante la presenza delle telecamere), il conduttore Alfonso Signorini ha specificato che Torresan è ’ l’unica donna della fabbrica’. Poco prima del collegamento, Giselda ha perfino ringraziato i suoi colleghi di lavoro”.