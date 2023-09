E’ bastato un semplice e innocuo “vaffa” a provocare l’intervento immediato della regia del Grande Fratello, che ha prontamente chiamato in confessionale il calzolaio Lorenzo Remotti, che nel corso della prima notte si è anche lasciato sfuggire dettagli “top secret” sul contratto firmato dai concorrenti.

L’episodio si è verificato questa mattina, quando Anita Olivieri gli ha fatto uno scherzo sul caffè e lui, ironicamente, l’ha mandata a quel paese. Dopo la parolaccia, in tugurio è calato il gelo, e tutti gli inquilini si sono guardati tra di loro con il terrore negli occhi.

La nuova linea editoriale imposta da Pier Silvio Berlusconi si fa sentire come tra le mura della Casa di Cinecittà. Massimiliano Varrese, mentre si trovava in cucina con Rosy Chin, ha preso in mano un coltello per replicare una scena di Scream. Ma lo chef l’ha prontamente interrotto: “Non possiamo fare cose con oggetti pericolosi”.

Insomma, il terrore corre veloce nella Casa più spiata d’Italia!