Angelica Baraldi è una dei nuovi concorrenti ufficiali del Grande Fratello. La giovane è entrata nella Casa durante la puntata di ieri sera insieme ad altri 14 inquilini.

Chi è Angelica Baraldi

“Sono Angelica, ho 26 anni, sono di Modena e lavoro in un’azienda informatica – ha esordito nella sua clip di presentazione -. Sono una iperattiva, non sto mai ferma. Ho fatto qualsiasi tipo di sport. Sono cresciuta all’interno di una famiglia complicata. Sono sempre stati molti ingombranti nei miei confronti, quindi ho deciso di abbandonare la mia famiglia, credevo fosse giusto per il mio futuro. Questo ha creato una grande rottura tra me e mio padre.

Sono fidanzata con Riccardo, lui ha colmato tutte le mancanze. Ha scelto lui il mio vestito: in queste cose è più bravo di me. Se mi guardo allo specchio mi piaccio. Se dovessi descrivermi con un animale sceglierei la tigra del Bangala: affascinante ma anche estremamente pericolosa”.

La segalazione su Angelica Baraldi

Nelle ultime ore, però, una segnalazione arrivata in direct a Deianira Marzano sembra smentire quanto dichiarato da Angelica. Secondo questa fonte, infatti, non avrebbe interrotto alcun rapporto con la sua famiglia, né tantomeno con suo padre: “Angelica Baraldi, che fa la ragazza del popolo che ha lasciato il padre, in realtà viene dalla famiglia di Luca Baraldi, ex direttore Parmalat, ora Amministratore delegato della famosa squadra di basket Virtus Bologna, e ha fatto poco fa la tesi di laurea proprio sulla Virtus. Altro che distaccata dalla famiglia e si è fatta da sola. Figlia di papà”.

Luca Baraldi è l'uomo dei conti della Virtus, l'ad della Segafredo. Lei è un'account manager, laureata in marketing internazionale. Lavora in un'azienda informatica, una software house, e ha fatto da comparsa nel film Ferrari di Mann. Nella sua scheda ufficiale sul sito di Mediaset rivela di aver rotto con la sua "famiglia complicata" quando decise di andarsene di casa.