E’ andata in onda ieri sera la prima puntata della nuova edizione del , durante la quale hanno fatto il loro ingresso nella Casa i primi quindici concorrenti.

Oltre ad alcuni volti già noti al grande pubblico (in particolare ai più agée), abbiamo conosciuto il macellaio romano Paolo Massella, il collaboratore scolastico Giuseppe Garibaldi, l’operaia ed eco influencer Giselda Torresan, la fotografa Letizia Petris, l’ingegnere e modello Vittorio Menozzi, il maestro di sci e tassista Marco Fortunati, il calzolaio Lorenzo Remotti e la manager Anita Olivieri. Quest’ultima, nella clip di presentazione, ha precisato di essere single.

Tuttavia, stando ad alcune segnalazioni arrivate in direct a Deianira Marzano, prontamente postate su Instagram dall’esperta di gossip. Anita non sarebbe davvero “sciolta” come ha raccontato: “Anita Olivieri del GF, a parte che nell’ambiente tra comitive non la sopporta nessuno, è arrivista che non puoi capire. Ed è sempre fidanzata con l’amico di un mio amico. Quando abbiamo visto la clip di presentazione in cui si dichiarava single siamo caduti dalla sedia”.

Ma non è tutto. Infatti, poco dopo, una nuova segnalazione mostra una foto di Anita alla sua laurea con quello che sarebbe il fidanzato: “Ciao Deia, quella Olivieri del GF è fidanzata, se vedi nella foto della laurea il 4 settembre è con il fidanzato, e c’è anche il commento di lui”.