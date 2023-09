Ieri sera c’è stato il kick-off della nuova edizione del Grande Fratello all’insegna della sobrietà (che poi mica tanto…). Al debutto, il reality show condotto da Alfonso Signorini, affiancato in studio da Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, è stato da 2.994,000 telespettatori con uno share pari al 23%.

Chi sono i concorrenti entrati nella Casa

Quindici i concorrenti (dieci Nip e cinque Vip) che hanno varcato la soglia della porta rossa: Paolo Masella, macellaio romano; Giselda Torresan, operaia veneta; Grecia Colmenares, regina delle telenovelas; Alex Schwazer, marciatore accusato di doping ed ex campione olimpico; Beatrice Luzzi, l’ex Eva Bonelli di Vivere; Letizia Petris, fotografa; Rosy Chin, nota chef di Milano; Massimiliano Varrese, attore e ballerino; Giuseppe Garibaldi, collaboratore scolastico calabrese; Angelica Baraldi, che lavora in un’azienda di informatica; Marco Fortunati, maestro di sci e tassista; Samira Lui, professoressa de L’Eredità; Lorenzo Remotti, calzolaio; Anita Olivieri; account manager in un’azienda di automotive; Vittorio Menozzi, ingegnere e modello di Parma.

La diretta dalla Casa chiude prima

Con l’arrivo della nuova edizione del Grande Fratello è tornata anche la seguitissima diretta su canale 55 (Mediaset Extra), anche se quest’anno ci saranno alcune modifiche.

Se nelle edizioni Vip, infatti, i telespettatori potevano seguire i concorrenti dalle 9 del mattino fino alle 7, quest’anno le cose saranno differenti. Il live, infatti, sarà disponibile fino alle 3 di notte, per poi ripartire alle 9 del mattino. Il motivo? “Questioni di produzione”, ha annunciato Alfonso Signorini sul finale della prima puntata: “Potete seguire i daytime su Canale 5, le strisce su La5 e la diretta sul canale 55 Mediaset Extra. Vi voglio informare che il live però nella notte si ferma alla 3, per poi riprendere alle 9 del mattino – ha detto il conduttore -. Questo per ragione produttive. Almeno per adesso questi sono gli orari, poi vedremo più avanti”.

La prima sfuriata degli autori del Grande Fratello

Ma com’è stato il risveglio degli inquilini dopo la prima notte trascorsa tra le mura della Casa più spiata d’Italia? Alex Schwazer si sta già allenando a ritmo forsennato sul tapis roulant, mentre gli altri stanno facendo colazione. Nel tugurio, invece, è arrivata già la prima sfuriata degli autori. Il calzolaio Lorenzo Remotti, infatti, è stato chiamato in Confessionale dove è stato “vittima” della priva lavata di capo. Ma non è tutto. Il nuovo concorrente ha pronunciato anche il primo “vaffa”, per la gioia di Pier Silvio Berlusconi.