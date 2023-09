Ieri, lunedì 11 settembre, in prima serata su Canale 5, ha debuttato la nuova edizione del Grande Fratello all’insegna della sobrietà. Quindici i concorrenti che sono entrati nella Casa più spiata d’Italia: Paolo Masella, macellaio romano; Giselda Torresan, operaia veneta; Grecia Colmenares, regina delle telenovelas; Alex Schwazer, marciatore accusato di doping ed ex campione olimpico; Beatrice Luzzi, l’ex Eva Bonelli di Vivere; Letizia Petris, fotografa; Rosy Chin, nota chef di Milano; Massimiliano Varrese, attore e ballerino; Giuseppe Garibaldi, collaboratore scolastico calabrese; Angelica Baraldi, che lavora in un’azienda di informatica; Marco Fortunati, maestro di sci e tassista; Samira Lui, professoressa de L’Eredità; Lorenzo Remotti, calzolaio; Anita Olivieri; account manager in un’azienda di automotive; Vittorio Menozzi, ingegnere e modello di Parma.

Le prime nomination

Delle nomination particolari hanno caratterizzato la prima puntata del Grande Fratello 2023, perché solo le donne sono state chiamate a votare nel Confessionale. Queste ultime, divise a coppie, hanno scelto gli uomini con cui vogliono trascorrere il loro tempo nel Loft: Rosy e Giselda hanno scelto Alex; Letizia e Angelica hanno scelto Massimiliano; Samira e Anita hanno scelto Paolo; Grecia e Beatrice hanno scelto Marco.

Vittorio, Lorenzo e Giuseppe Garibaldi, che non sono stati scelti da nessuno, dovranno dunque vivere nel tugurio fino a venerdì, ma hanno la possibilità di decidere quale delle 4 coppie di donne andrà ad alloggiare con loro fuori dal Loft del GF. I tre uomini hanno optato per Samira e Anita, che li hanno raggiunti nel tugurio. I cinque concorrenti sono i protagonisti di un televoto che decreterà l'immunità alle prossime nomination per due di loro.

La gaffe della regia

Ed è proprio all’interno del tugurio che si è verificata una scena “particolare”. Si sente, infatti, una voce fuori campo, quella della regia, chiamare “Antonella in Confessionale”. Ma tra le nuove inquiline della Casa di Cinecittà non c’è nessuna “Antonella”. E’ ovvio che gli autori, forse nostalgici, volevano che ad andare in Confessionale fosse una delle protagoniste indiscusse del Gf Vip 7, ovvero Antonella Fiordelisi. Il video è diventato virale sui social, tanto che la stessa influencer campana ha commentato: “Non credo che esisterà mai una che farà più confessionali di me”.