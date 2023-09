La giornata di ieri è stata caratterizzata dall’enorme polverone che si è alzato in seguito all’intervista di Francesco Chiofalo a Non succederà più, programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli in onda sulle frequenze di Radio Radio.

“Lenticchio”, ex volto di Temptation Island, ha usato parole decisamente forti – nonché fuori luogo – nei confronti della sua ex fidanzata Antonella Fiordelisi, ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, per poi parlare della rottura di quest’ultima con Edoardo Donnamaria.

Francesco Chiofalo spara a zero su Antonella Fiordelisi

“Lui ha lasciato lei? Beh è normale. Però se io ti trovo a letto con un altro uomo, facciamo un esempio ipotetico, e io poi ti lascio, sono io che ti lascio o sei tu che mi hai lasciato? Lei si è messa nella condizione di farsi lasciare. Per stare con Antonella ci vuole una pazienza che… Guarda che lei è una persona insopportabile. Chi ci si mette! Lei adesso ha pure una brutta nomea che non è il massimo. Essere bloccata televisivamente dal gruppo Mediaset non è una gran nomea. Perché si è fatta lasciare? Perché fondamentalmente Antonella è quella che abbiamo visto al Gf, una ragazza antipatica. Una fomentata, una montata, si crede sto cavolo, racconta un sacco di bugie”.

Chiofalo ha poi rivelato di essere stato contattato da Donnamaria: “Lui mi ha scritto commentando la cosa chiedendo ‘ma perché pure tu hai avuto questo tipo di situazione’. Allora io ‘sì però fammi la cortesia, cerchiamo di non creare altro astio’. Non ho mai avuto niente contro di te, non ho mai commentato male il tuo percorso, ma giustamente essendo comunque ritrovatomi in quella famiglia, essendo stato trattato a calci in faccia letteralmente, non ho un buon ricordo”. Una cosa incondizionata. Lui mi ha detto di non voler fare altre polemiche, e io sono assolutamente d’accordo. Sì il dialogo è finito in buona, non è un mio nemico. Abbiamo avuto tutti noi ex le stesse identiche cose, che è una persona falsa, bugiarda, che è finta, la famiglia è insopportabile. Una roba impossibile".

Dal canto suo, il volto di Forum ha smentito Francesco Chiofalo: “Non ho rivolto nessuna domanda a Chiofalo e non parlerò mai in quei termini di una mia ex! Ho mandato solo un messaggio dove gli ho chiesto di non associare il mio nome a quello di ‘altre persone’, e di non creare polemiche mettendo in mezzo me e lei. Min**ia, mollatemi”.

"Antonella Fiordelisi sta frequentando un calciatore"

Intanto, nelle ultime ore, è iniziata a circolare la voce circa una presunta frequentazione di Antonella Fiordelisi con un noto calciatore. A lanciare l’indiscrezione è stato Alessandro Rosica: “Mi sono arrivati mille messaggi uguali: Antonella e Samuele Ricci (attualmente in forza al Torino, ndr) anche oggi e stasera insieme.

(Samule Ricci - Instagram)

Raga, io ve lo dico da due mesi che si stanno frequentando. Antonella e i fan pazzi hanno detto che inventavo tutto. Quando capirete che non dico bugie? Lo so per certo. Ovviamente a lei, famiglia e amici fa comodo nasconderlo, perché il fandom aiuta e spinge. Ribadisco ciò che dissi una settimana fa: Antonella era single e dunque fa bene a divertirsi. Stavolta però ho scoperto che la frequentazione col calciatore è seria”.