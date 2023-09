Questa sera, lunedì 11 settembre, andrà in onda la prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello. Alla conduzione è stato riconfermato Alfonso Signorini, mentre a vestire i panni di unica opinionista è Cesara Buonamici. Novità anche per ciò che riguarda l’angolo social, che non sarà più curato da Giulia Salemi bensì da Rebecca Staffelli, speaker di Radio 105. Al timone del Gf Vip Party, al posto di Soleil Sorge e Pierpaolo Petrelli, ci saranno Annie Mazzola e Andrea Dianetti.

Grande Fratello, Alfonso Signorini fornisce alcuni dettagli

La grande novità di quest’anno riguarda il cast, che per la prima volta sarà composto da volti noti e persone comuni. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Alfonso Signorini ha fornito nuovi dettagli in vista dell’imminente debutto del reality: “Ritorniamo alle origini, non solo nel nome ma anche nel format. Cioè, abbiamo voluto dare, complice chiaramente anche i suggerimenti dell’editore che sono stati preziosi, un ritorno alla normalità, c’era un gran bisogno di normalità. Quindi, il punto di forza del programma a mio parere sono proprio le persone comuni che ritornano alla grande, hanno delle storie bellissime da raccontare, hanno tanta voglia di raccontarsi e di ascoltare. Non è gente che vive con lo smartphone in mano, non hanno tempo per i social perché devono lavorare. Esiste ancora per fortuna un’Italia fatta di persone che si svegliano alle sei del mattino per andare a lavoro, che vivono la loro quotidianità guardando e parlando alle persone.

I concorrenti saranno 24. Abbiamo ufficializzato solo tre concorrenti noti e tre concorrenti comuni, quindi domani ci saranno tanti volti che entreranno nelle case degli italiani. Sarò curioso vedere come le persone comuni interagiranno con i vip, considerate le diverse abitudini. Una cosa che ho visto è che molti mi hanno detto ‘ma avevate detto che non erano social’, ma ce ne sono alcuni che i social non li hanno. C’è un macellaio di 23 anni che non ha Instagram, alcuni invece li usano per lavorare”.

Per quanto riguarda i concorrenti ufficiali, al momento ne sono stati svelati solo sei, tre famosi e tre non famosi: Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Alex Schwazer, Letizia Petris, Giselda Torresan e Vittorio Menozzi.

La polemica su Giselda Torresan

Proprio in merito alla Torresan, eco influencer da oltre 133 mila followers su Instagram, Deianira Marzano ha portato alla luce un retroscena. La nuova concorrente del Grande Fratello, infatti, ha modificato la sua “bio” di Instagram dopo l’annuncio della sua partecipazione al reality: da “Outdoor adventure/love photography” a “Operaia turnista dal 2010 ad oggi in una ditta di stampaggio di materie plastiche a Borso del Grappa”. Il dettaglio non è passato ovviamente inosservato, e ha scatenato un bel po' di polemiche. Infatti, dopo l’annuncio dei concorrenti Nip, in molti hanno notato che in realtà i tre lavorano con i social e, alcuni di loro, hanno già avuto a che fare con il mondo dello spettacolo. Una circostanza che va in totale contrapposizione al nuovo corso del Grande Fratello.

Chi è Giselda Torresan

Giselda Torresan ha 33 anni, è un’operaia del Monte Grappa. Metà bellunese e metà trevigiana, l’eco influencer, originaria di Asolo, vanta un profilo di oltre 136 mila followers su Instagram (@giselda_torresan). Dopo il turno in fabbrica, la ragazza raggiunge l’amatissimo nonno Alfonso nella malga delle Bocchette e si dedica a lunghe passeggiate, all’hobby della fotografia nel pieno contatto con la natura. Documenta le proprie ‘avventure’ sui social.