Lunedì 11 settembre prenderà il via in prima serata su Canale 5 la nuova edizione del Grande Fratello, che per la prima volta vedrà abitare la Casa di Cinecittà Vip e Nip.

Alla conduzione è stato riconfermato Alfonso Signorini, mentre a vestire i panni di unica opinionista è Cesara Buonamici. Novità anche per ciò che riguarda l’angolo social, che non sarà più curato da Giulia Salemi bensì da Rebecca Staffelli, speaker di Radio 105. Al timone del Gf Vip Party, al posto di Soleil Sorge e Pierpaolo Petrelli, ci saranno Annie Mazzola e Andrea Dianetti.

Per quanto riguarda i concorrenti ufficiali, al momento ne sono stati svelati solo sei, tre famosi e tre non famosi: Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Alex Schwazer, Letizia Petris, Giselda Torresan e Vittorio Menozzi.

Per ciò che riguarda lo studio, il Grande Fratello ha traslocato al Centro di produzione televisiva Voxson di via Tor Cervara 286. La scenografia non sarà molto diversa rispetto a quella dello scorso anno, ma cambierà la distanza dalla Casa: dalle poche centinaia di metri si passerà a circa 9-10 chilometri.

Alfonso Signorini ammette: "L'anno scorso abbiamo sbagliato il cast"

Ospite, insieme a Cesara Buonamici, di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, Alfonso Signorini ha ammesso che il Grande Fratello Vip 7 è “stato sbagliato il cast”: “L'anno scorso abbiamo sbagliato il cast. Anche io mi ero innamorato di persone che poi mi hanno deluso. Si è dato troppo spago alla volgarità. Ho avuto modo di scusarmi e lo faccio ancora”. E in merito alla nuova edizione ha dichiarato: “Ritorniamo alle origini, non solo nel nome ma anche nel format. Cioè, abbiamo voluto dare, complice chiaramente anche i suggerimenti dell’editore che sono stati preziosi, un ritorno alla normalità, c’era un gran bisogno di normalità. Quindi, il punto di forza del programma a mio parere sono proprio le persone comuni che ritornano alla grande, hanno delle storie bellissime da raccontare, hanno tanta voglia di raccontarsi e di ascoltare”.