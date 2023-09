Ha scatenato una vera e propria bufera l’intervista rilasciata da Francesco Chiofalo a Giada Di Miceli nel corso di Non succederà più, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Radio.

L’ex volto di Temptation Island, nonché ex “Pupo” dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione Show condotta da Barbara D’Urso, ha parlato della chiacchieratissima rottura tra la sua ex fidanzata Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. “Lenticchio” ha attaccato in maniera frontale l’influence campana, una delle protagoniste indiscusse della settima edizione del Grande Fratello Vip, utilizzando parole decisamente forti.

“Lui ha lasciato lei? E’ stata Antonella a mettersi nella condizione di farsi lasciare, è una persona insopportabile, al massimo ci vanno a letto, ma chi ce se mette?

Mi sono fortemente pentito di stare con lei per tre anni, tornassi indietro non le rivolgerei neanche la parola perché non mi ha lasciato niente. Lei è stato uno dei miei più grossi errori della mia vita. Non mi piace lei, e soprattutto la sua famiglia.

Tutti i suoi ex si lamentano delle stesse cose: è falsa, è bugiarda, è finta. Poi, la famiglia è insopportabile, sono maleducati a mio avviso, invadenti e si mettono in mezzo alla relazione, e lei non fa nulla per arginare questa roba. La mamma e il papà si sono permessi di scrivere una lettera a Pier Silvio Berlusconi, ma di che parliamo? Loro si sono permessi andare di a denunciare Gianluca Benincasa quando lui doveva entrare nella Casa. Lo sgambetto lo hanno fatto al GF, perché volevano andare in onda durante Sanremo con la dinamica dell’ingresso dell’ex di Antonella. Nessun genitore ha deciso chi entra o no nel GF”.

Poi, Chiofalo ha rivelato di essere stato contattato da Edoardo Donnamaria: “Donnamaria l’ho sentito, ci siamo detti quattro parole su un commento che lasciai sotto un post, non è un mio nemico. Lui mi ha scritto chiedendomi ‘Pure tu hai avuto questo tipo di situazioni relative alla sovraesposizione mediatica sui social, ecc.?’. Essendomi ritrovato in quella famiglia ed essere stato trattato a calci in faccia… Io è Donnamaria siamo in buona”.

Le parole del compagno di Drusilla Gucci hanno scatenato un vero e proprio putiferio su Twitter, social dove il fandom di Antonella Fiordelisi è particolarmente attivo, tanto che la stessa Giada Di Miceli è dovuta intervenire sulla questione: “Ovviamente, come da sempre è stato fatto, daremo ad Antonella la possibilità di replicare e con piacere sarà mia ospite […]. Detto ciò, ogni mio ospite ha la libertà di opinione al di là del mio pensiero. Inoltre, non mi sembra assolutamente di aver avallato frasi o pensieri, ma ho ascoltato come ogni conduttrice deve fare. So che il fandom di Antonella è molto attivo, per cui vi ribadisco che la chiamerò personalmente per invitarla considerando le vostre numerose richieste”.

Anche Edoardo Donnamaria, chiamato in causa da Francesco Chiofalo, ha pubblicato un tweet per fare chiarezza: “Non ho rivolto nessuna domanda a Chiofalo e non parlerò mai in quei termini di una mia ex! Ho mandato solo un messaggio dove gli ho chiesto di non associare il mio nome a quello di ‘altre persone’, e di non creare polemiche mettendo in mezzo me e lei. Min**ia, mollatemi”.