Francesco Chiofalo è stato ospite di Giada Di Miceli nel corso di Non succederà più, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Radio. L’ex volto di Tempatation Island ha spiegato il perché della sua assenza – e quella della sua compagna Drusilla Gucci – alla Mostra del Cinema di Venezia, per poi sganciare delle vere e proprie bombe sulla sua ex Antonella Fiordelisi, protagonista della settima edizione del Grande Fratello Vip, reduce dalla chiacchieratissima rottura con Edoardo Donnamaria.

“Non sono andato al Festival perché mio padre ha dei problemi di salute e ho preferito non allontanarmi da Roma. Diversi influencer partecipano alla Mostra perché sponsorizzati da brand, ma una paga di tasca sua per poter essere a Venezia e fare la passerella sul tappeto rosso”.

Chiofalo sulla rottura tra Antonella e Edoardo

Quest’anno, alla Mostra, ha sfilato anche Antonella Fiordelisi, con cui “Lenticchio” ha avuto una relazione durata tre anni. Interpellato sulla fine della storia d’amore tra l’influencer campana e il volto di Forum, Chiofalo ha dichiarato: “E’ stata una relazione televisiva, come ho già detto in passato. Probabilmente, fuori dal programma lei non avrebbe guardato lui e lui non avrebbe guardato lei. Non credo fossero persone affini. Comunque sia, queste coppie che nascono all’interno dei reality sono molto legate all’hype e alla notorietà. Lui ha lasciato lei? E’ stata Antonella a mettersi nella condizione di farsi lasciare, è una persona insopportabile, al massimo ci vanno a letto, ma chi ce se mette? Adesso lei ha una brutta nomea, è stata bloccata televisivamente dal gruppo Mediaset perché ha fatto la pipì fuori dal vasetto, non ha fatto una bella figura in tv. E’ una persona povera di contenuti. Molti brand che sponsorizza su Instagram, e che sponsorizzo anche io, si sono lamentati di lei”.

Su Edoardo Donnamaria: “Penso che lui è un bravo ragazzo che ha provato a voler bene davvero, poi quando si è reso conto di stare con una che sta con lui solamente per fama e per fare quattro dinamiche se n'è andato, perché essendo un uomo di sani principi non può stare appresso ad una così”.

Nelle ultime ore sono iniziati a circolare rumor circa una possibile frequentazione della Fiordelisi con un calciatore del Milan: “Il calciatore vuole una donna di casa, che sta in famiglia, che ha un profilo totalmente differente rispetto a quello di Antonella. E' finita l'epoca delle Letterine e delle Veline. Ci possono uscire una volta, poi quando capiscono che vuole fare gossip e che beccano il paparazzo chiamato da chi non si sa, quelli si straniscono e mollano”.

Le voci su una possibile partecipazione di Antonella a Pechino Express

Invece, in merito alle voci circa una possibile partecipazione di Antonella a Pechino Express, Chiofalo ha rivelato: “Sono stato contattato anche io in passato, quindi so come funziona. A me risulta che se nei due anni precedenti hai partecipato a reality importanti, non puoi nemmeno fare il casting. So per voci certe che lei sta andando in giro a dire che ci andrà, ma secondo me rivederla in tv sarà molto complicato”.

"La storia con Antonella? Uno dei mie più grandi errori"

Poi, Francesco parla della sua relazione con Antonella e rivela di essersi sentito con Edoardo Donnamaria: “Mi sono fortemente pentito di stare con lei per tre anni, tornassi indietro non le rivolgerei neanche la parola perché non mi ha lasciato niente. Lei è stato uno dei miei più grossi errori della mia vita. Non mi piace lei, e soprattutto la sua famiglia. Donnamaria l’ho sentito, ci siamo detti quattro parole su un commento che lasciai sotto un post, non è un mio nemico. Lui mi ha scritto chiedendomi ‘Pure tu hai avuto questo tipo di situazioni relative alla sovraesposizione mediatica sui social, ecc.?’. Essendomi ritrovato in quella famiglia ed essere stato trattato a calci in faccia… Io è Donnamaria siamo in buona.

Tutti i suoi ex si lamentano delle stesse cose: è falsa, è bugiarda, è finta. Poi, la famiglia è insopportabile, sono maleducati a mio avviso, invadenti e si mettono in mezzo alla relazione, e lei non fa nulla per arginare questa roba. La mamma e il papà si sono permessi di scrivere una lettera a Pier Silvio Berlusconi, ma di che parliamo? Loro si sono permessi andare di a denunciare Gianluca Benincasa quando lui doveva entrare nella Casa. Lo sgambetto lo hanno fatto al GF, perché volevano andare in onda durante Sanremo con la dinamica dell’ingresso dell’ex di Antonella. Nessun genitore ha deciso chi entra o no nel GF”.

Clicca QUI per l'intervista integrale