Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno sfilato sul red carpet a Venezia in occasione della penultima giornata della Mostra del Cinema. Sorridenti, felici, affiatati e disponibili, i due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip, hanno superato circa sette rotture e, almeno per il momento, i numerosissimi fan della coppia possono stare tranquilli consci, però, che tra i due ex vipponi il drama è sempre dietro l’angolo.

Il bacio appassionato sul red carpet a Venezia

Oriana Marzoli si è presentata sul tappeto rosso della Mostra del Cinema di Venezia indossando una tutina super attillata, chiara e ricoperta di brillantini, un outfit che ha sicuramente messo in mostra le sue curve mozzafiato. La modella venezuelana ha posato davanti ai fotografi che continuavano a chiamarla per rubarle uno scatto e, insieme a lei, c'era anche il fidanzato Daniele Dal Moro. L’ex tronista di Uomini e Donne ha optato per il classico smoking e, anche se, di solito, è restio alle manifestazioni di affetto in pubblico, questa volta, non ha esitato a baciare la sua Oriana davanti a tutti i presenti. E I fan degli Oriele (che li hanno portati in tendenza su Twitter con l’hashtag orieleXvenezia80) non potrebbero essere più felici di così.

La modella di origini venezuelana e l’imprenditore veneto hanno parlato della loro tormentata relazione ai microfoni di Tag24: “Abbiamo entrambi un carattere forte – ha detto la Marzoli -, però l’amore è più forte di tutto. Anche se litighiamo, ci lasciamo, dopo torniamo sempre insieme”. E i fatti sembrano darle ragione. Nonostante le continue rotture, date in pasto da loro stessi ai social, alla fine i “Surgelati” (come li amano definire i loro seguaci) tornano sempre insieme.