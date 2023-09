Antonella Fiordelisi è stata una delle protagoniste della penultima giornata della Mostra del Cinema di Venezia. L’influencer campana ha sfilato sul red carpet, e il suo outfit ha riscosso moltissimo successo sulle varie pagine presenti su Instagram. L'influencer, che conta 1,5 milioni di follower, ha ammaliato i fotografi presenti in passerella e, in seguito, ha partecipato all'esclusiva cena con consegna del premio Cinema e Industria, scrivendo sulle storie: “Fiera di essere qui”.

Antonella Fiordelisi incanta a Venezia

Vestito lungo molto attillato e di colore verde acqua, scollatura leggera e capelli raccolti in un'elegante coda bassa, outfit completato con una parure semplice ma che ha esaltato il suo make up. Antonella Fiordelisi si è presentata così sul red carpet dell'80esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. L'ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip ha, quindi, sorriso a tutti i fotografi che continuavano a scattarle foto che, poi, lei ha postato sul proprio profilo Instagram ringraziando tutti i suoi fan che, ancora una volta, sui social, le hanno dimostrato grande affetto. Antonella, infatti, dopo avere visto volare il suo nome in cima alle tendenze di Twitter, ha scritto: “Non mi aspettavo tutti questi complimenti, grazie a tutti”.

Antonella Fiordelisi: "Mi associano a chiunque, ma sono single"

In un’intervista rilasciata a Tag24, la Fiordelisi ha parlato della sua attuale situazione sentimentale dopo la chiacchieratissima rottura con Edoardo Donnamaria: “Devo ammettere che ogni volta che esco con un amico succede un casino, escono articoli su un presunto fidanzato. La vita privata in questo momento – anche se con il passare del tempo sarà più semplice da gestire – è complicata perché mi accostano a chiunque. Devo abituarmi, anche se forse un po’ mi sono già abituata. Normale dopo un programma televisivo, ci sta. Sono single”.

Edoardo Donnamaria, serata di bagordi in discoteca

Archiviata, dunque, la passionale e turbolenta storia d’amore con lo speaker radiofonico. Anche lui ha voltato definitivamente pagina, e lo si vede dalla serata di “bagordi” in discoteca di ieri. Secondo alcuni utenti, e a giudicare da alcuni video diffusi sui social, l'ex vippone, che era in compagnia di Matteo Diamante, era decisamente "su di giri". Edoardo ha tutta l’intenzione di gettarsi il passato alle spalle, di concentrarsi sulla sua carriera in tv (tornerà di nuovo a Forum) e su quella musicale dopo l’ottimo successo riscosso con i suoi due singoli Il cielo stanotte e Piccolo sole che parlando, entrambi, della storia con la Fiordelisi. Brutte notizie, dunque, per i numerosissimi fan dell'ormai ex coppia, che dovranno inevitabilmente rassegnarsi all'idea (ma forse lo hanno già fatto) che tra i due ex vipponi la relazione è giunta al capolinea.