Nella giornata di ieri, Antonella Fiordelisi ha sfilato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Lo sbarco al Lido dell’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip è passato tutt’altro che inosservato, tanto che l’hashtag “fiordeXVenezia” è stato nei trend di Twitter per diverse ore.

Intervistata dai colleghi di SuperGuidaTv, l’influencer campana ha parlato dell’emozione di sfilare sul tappeto rosso, dei futuri impegni televisivi e della sua esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini.

“Sono super emozionata davvero. Per me non è la prima volta, ma questa volta è stata più significativa e mi sono emozionata particolarmente”. Poi, Antonella ha fatto un bilancio della sua esperienza al Gf Vip: “Credo che il bilancio sia più che positivo anche se da dentro pensavo fosse negativo. Diciamo che una volta uscita ho capito la verità. Da dentro era un po’ diversa la situazione e pensavo di non essere così amata quindi ringrazio e dedico questo red carpet a chi ha sempre creduto in me”.

La Fiordelisi è reduce dalla chiacchieratissima rottura con Edoardo Donnamaria, conosciuto proprio tra le mura della Casa di Cinecittà. Antonella ha parlato della pressione mediatica che è scaturita dopo la fine della sua esperienza al Gf Vip: “Sicuramente fa piacere avere gente che ti segue e ti sostiene. Una cosa che mi ha infastidita particolarmente riguarda un aneddoto specifico. Una mattina mi hanno suonato al campanello alle 6, mentre ancora dormivo, per farmi scendere e fare una foto. Più di questo non c’è nulla di grave”.

Negli ultimi giorni, si è parlato della possibilità che Antonella possa partecipare alla nuova edizione di Pechino Express: “Non posso dire nulla in realtà. Penso che sicuramente mi vedrete in televisione, ma non posso dire altro. Ho avuto varie proposte dal punto di vista televisivo e ho scelto la cosa che mi poteva valorizzare di più o meglio che poteva farmi crescere e quindi sicuramente mi vedrete. Non posso dire altro”.

Infine, Antonella ha parlato del suo rapporto con Nikita Pelizon: “Nikita è stata probabilmente una delle pochissime che mi ha capita, anche se non dall’inizio, ma da metà percorso in poi. La sento, a breve ci vedremo. So che anche lei è venuta qui a Venezia qualche giorno fa e mi fa piacere che stiamo raggiungendo entrambe i nostri obiettivi”.