L’attesa è finita. Il giorno che i numerosissimi fan di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro aspettavano è finalmente arrivato. La coppia, nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, è sbarcata alla Mostra del Cinema di Venezia, dove ha sfilato sul tanto agognato tappeto rosso.

Al Lido, infatti, ormai da anni sbarcano influencer e personaggi noti di vario tipo, sponsorizzati dai brand connessi all’evento che scelgono ogni anno i propri testimonial, pur non lavorando direttamente nell’industria cinematografica.

E’ dalle prime ore di questa mattina che le sostenitrici dei due ex vipponi stanno inondando Twitter con l’hashtag “orieleXvenezia80”, che ormai da diverse ore è in tendenza sul social network di Elon Musk. Dopo le rotture (circa sette), i drammi, le liti, i pianti, le live su Twitch, i tweet, le stories, le accuse e gli insulti che si sono rivolti a vicenda negli ultimi mesi, i due ex concorrenti della settima edizione del Gf Vip hanno siglato un’apparente tregua, e stanno facendo letteralmente impazzire centinaia di migliaia di fan in tutta Italia (e non solo) per il loro passaggio sul red carpet.