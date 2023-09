Com’è noto agli appassionati di gossip, tra Elisabetta Gregoraci e Dyane Mello non è mai corso buon sangue. Del resto, quanto accaduto durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip ne è la prova evidente.

La showgirl originaria di Soverato e l’influencer hanno avuto diverse accesissime discussioni. Una delle peggiori, con ogni probabilità, è stata quella in cui Dayane ha detto che in Elisabetta “non c’è nulla”: “C’è la sua storia, suo figlio, la carriera che non so cosa ca**o ha fatto nella sua vita. Lei ha fatto tanto perché ha sposato un miliardario. È così, è la verità ed è vero. Vuole fare il percorso più facile. Questo è quello che penso ora, lei mi ha dimostrato forse di essere diversa? No affatto. Non mi ha dimostrato niente di tutto ciò. Mi dispiace ma io sono così. Potete odiarmi tutti, però sono vera, ho fatto tanto nella mia vita e per cosa? Venire qui e vedere una che è servita e riverita senza sapere fare un ca**o nella vita? No”.

Sono passati diversi anni da quel giorno, e adesso hanno finalmente trovato il modo di appianare le loro divergenze. La prova potrebbe essere rappresentata dallo scatto che ha immortalato le due ex vippone alla Mostra del Cinema di Venezia, una reunion apprezzata dai rispettivi fan.