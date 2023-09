A meno di un colpo di scena dell’ultimissimo istante (circostanza che non è assolutamente da escludere quando si parla di loro), nella giornata di oggi Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sfileranno insieme sul red carpet dell’ottantesima Mostra del Cinema di Venezia.

Al pari di decine di altri influencer, la finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip sfilerà sulla passerella rossa pur non lavorando direttamente per l’industria cinematografica. Alla Mostra, infatti, da anni partecipano influencer e personaggi noti di vario tipo, sponsorizzati dai brand connessi all’evento che scelgono ogni anno i propri testimonial.

Oriana lo ha rivelato ai suoi fan nel consueto appuntamento settimanale su Mtmad, la piattaforma sulla quale i personaggi noti spagnoli raccontano la loro vita: “Sono piuttosto emozionata. Alla fine farò il red carpet con Daniele, è una cosa a cui tenevo tanto. Chi ha seguito il Gf Vip sa c’è stato un momento in cui gliel’ho chiesto. E’ una cosa che ci tenevo molto a fare con lui”.

La modella venezuelana e l’ex tronista di Uomini e Donne (almeno per il momento) sembrano aver deposto l’ascia di guerra. Dopo le rotture (circa sette), i drammi, le liti, i pianti, le live su Twitch, i tweet, le stories, le accuse e gli insulti che si sono rivolti a vicenda negli ultimi mesi, i due ex vipponi hanno siglato un’apparente tregua. Durerà? Staremo a vedere. Nel frattempo, i numerosissimi fan della coppia non vedono l’ora di vederli sfilare su una delle passerelle più prestigiose al mondo.