Elisabetta Gregoraci, reduce dal successo di Battiti Live, pensa già al futuro. La conduttrice originaria di Soverato è stata una delle celebrità che ha sfilato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, ed ha parlato dei progetti in cantiere. L’ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip ha rivelato che sta lavorando ad un nuovo programma, ed ha aggiungo che le piacerebbe presentare un talk.

“Se ho in cantiere un nuovo programma o ce n’è uno che vorrei condurre? Assolutamente sì, ci stiamo lavorando. E poi ho anche questo sogno nel cassetto – ha raccontato a SuperGuida Tv –. Mi piace molto il contatto con la gente e il pubblico e mi piacerebbe un domani condurre un programma dove si parla di emozioni, di storie vere. Sarebbe bello. Più che un talk una cosa come ‘confidarsi con Elisabetta’, ‘Elisabetta racconta’. Un salotto con le amiche dove poter raccontare storie straordinarie”.

La Gregoraci ha poi parlato della possibilità di partecipare nuovamente ad un reality show: “Se con i reality ho chiuso o se mi rivedrete in uno di questi programmi? Guarda, il GF Vip è stata un’esperienza forte ma sono contenta di averla vissuta. Per il futuro vedremo cosa accadrà.

Sì Ho registrato un inedito con Alan Palmieri, ‘Anno Zero’. Come ho vissuto questa nuova sfida? Il progetto è nato abbastanza per scherzo con Alan, con cui ho da sempre una sintonia innata. Ci siamo così lanciati in questo bellissimo progetto e sono molto contenta del risultato. Una cosa in cui non mi ero mai cimentata prima ma mi sono divertita tantissimo nel realizzarla. Se questa canzone è solo una parentesi o ho intenzione di percorrere in futuro questa strada? Vedremo. Per il momento continuo a canticchiare ‘Anno Zero’”.