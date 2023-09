Mancano solo quattro giorni allo start della nuova edizione del Grande Fratello, che andrà in onda su Canale 5 a partire da lunedì 11 settembre. Alla conduzione ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini. Con lui in studio ci saranno Cesara Buonamici, unica opinionista, e Rebecca Staffelli, nuova “inviata dei social” al posto di Giulia Salemi.

Negli ultimi giorni sono stati anche ufficializzati i primi sei concorrenti: l’ex campione olimpico Alex Schwazer, l’attrice Beatrice Luzzi, la regina delle telenovelas Grecia Colmenares, l’operaia e eco-influencer Giselda Torresan, la fotografa Letizia Petris e il modello Vittorio Menozzi.

L’unico nodo ancora da sciogliere è quello relativo ai nuovi conduttori del GF Party, il format che va in onda su Mediaset Infinity. Dopo gli addii di Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, gli account ufficiali del reality show di Canale 5 hanno pubblicato l’immagine di due sagome e alcuni indizi. Ebbene, potrebbe trattarsi di Annie Mazzola e Andrea Dianetti.

La prima, speaker radiofonica, conduce il programma settimanale 105 Weekend in onda sull’omonima radio. Il secondo è un attore, regista e conduttore televisivo e radiofonico. Raggiunta la popolarità nel 2006 grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, Andrea Dianetti ha recitato in serie come Un medico in famiglia, Camera Café e I Cesaroni 3. Ha anche condotto programmi come Isola Party e Pupa Party, e ha partecipato a Tale e Quale Show 2022.

Saranno loro due i nuovi conduttore del GF Party? Lo scopriremo presto.