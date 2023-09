Cecilia Rodriguez protagonista di un battibecco durante il suo rd carpet alla Mostra del Cinema di Venezia. L’influencer, ex concorrente del Grande Fratello Vip, stava sfilando di fronte ai fotografi quando un uomo, presumibilmente un addetto alla sicurezza, le si è avvicinato per esortarla a proseguire per motivi non meglio precisati.

“Bisogna andare avanti adesso”, è la frase pronunciata dall’uomo prima di allontanarsi. Una frase a cui Cecilia replica a denti stretti, sebbene l’audio non consenta di comprendere il contenuto della replica dell’ex vippona. La sua espressione, però, comunica tutto il suo fastidio. Quando l’uomo esorta la Rodriguez a proseguire, l’influencer sembra replicare con un “Ma che c’entra?”. Dalle transenne dietro le quali sono appostati i fotografi, un uomo la rassicura dicendole di non preoccuparsi, ma Cecilia appare decisamente infastidita, sebbene continui a prestarsi ai flash dei fotografi.

Al pari di decine di altri influencer, Cecilia Rodriguez ha sfilato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia pur non lavorando direttamente per l’industria cinematografica. Alla Mostra, da anni, partecipano influencer e personaggi noti di vario tipo, sponsorizzati dai brand connessi all’evento che scelgono ogni anno i propri testimonial.