Neanche il tempo di siglare una “tregua”, che tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni la situazione è nuovamente precipitata. Ebbene sì, perché ancora una volta il dj ligure ha smesso di seguire la fidanzata su Instagram, ormai una prassi consolidata negli ultimi mesi. Un gesto che testimonia in maniera inequivocabile che, nonostante l’apparente pace, tra i due ex concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, in questo momento il rapporto non è dei migliori.

Del resto, Sophie era stata piuttosto chiara: “Non vi nascondo che in questo momento io e Ale stiamo affrontando un momento abbastanza delicato della nostra storia che stiamo cercando di superare per il bene della nostra famiglia”. Poi, lunedì pomeriggio, Alessandro ha pubblicato su Instagram la foto di uno shooting fotografico con la fidanzata nelle quali si mostrano intimi e complici, con a corredo una didascalia che lascia ipotizzare che la crisi sia rientrata: “Quanto più siamo attaccati a qualcosa, tanto più è probabile che ci arrabbiamo. Ti amo”. Evidentemente, però, la situazione è più complicata di quanto si potesse immaginare. A ciò si aggiunge che Basciano ha smesso di seguire la suocera Valeria Pasciuti, e viceversa.

Nelle ore successiva alla “tregua” siglata dai Basciagoni, i colleghi di SDLTV Gossip avevano portato alla luce il motivo che avrebbe scatenato la lite tra Alessandro e Sophie. La bionda influencer avrebbe dovuto partecipare alla nuova edizione di Pechino Express in coppia con Antonella Fiordelisi. Ma quando Basciano ha appreso la notizia sarebbe andato su tutte le furie perché una nuova esperienza lontana da casa, con la piccola Céline Blue nata pochissimi mesi fa, non sarebbe stata “una scelta consona legata al rapporto madre-figlia”.