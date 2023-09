Un ragazzo gay, di cui non al momento non si conosce l’identità, ha contattato un ex vippone per metterlo al corrente di una vicenda privata vissuta nel passato. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip in questione è Biagio D’Anelli, che ha partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello Vip.

“Aprendo le richieste di messaggi, mi imbatto in un messaggio, rispondo, ed interagisco con un ragazzo che si è posto in una maniera garbata e quindi abbiamo iniziato ad interagire. Questo ragazzo mi racconta che ha subito violenze non da una persona comune ma da un noto conduttore televisivo che noi tutti conosciamo. In un primo momento non ci ho creduto e ho voluto approfondire. Mi ha raccontato determinati aneddoti e sfaccettature schifose. Ho visto le foto, ho visto anche determinati referti perché è stato da uno psicologo. Questo ragazzo non solo è stato non solo bullizzato, essendo gay, ha subito anche violenza da un presentatore che non ti aspetti”.

Ovviamente, Biagio D’Anelli ha mantenuto il massimo riserbo in merito all’identità del ragazzo, così come per il conduttore, che però ha descritto come “una persona che parla d’amore, una persona che fa il perbene, ma non lo è”.

L’ex vippone, in una successiva story, ha poi aggiunto: “Grazie alla mia storia qui su Instagram la vittima ha trovato la forza di andare a denunciare l’accaduto. Facendo così ho spronato il giovane a liberarsi da questo mostro che per anni lo ha distrutto mentalmente. Per molti è stato lanciare un gossip, ma non è così. E’ stato fatto psicologicamente da me, così il ragazzo in questione ha trovato il coraggio di difendersi e denunciare un male ricevuto. Missione compiuta”.