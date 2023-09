Calato definitivamente il sipario sulla tormentata storia d’amore con Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi ha voltato pagina e si sta concentrando sulla sua carriera da imprenditrice ed influencer. L’influencer campana, una delle protagoniste indiscusse della settima edizione del Grande Fratello Vip, nei mesi scorsi ha lanciato la sua prima capsule di gioielli, The Queen Scaccomatto, e a breve immetterà sul mercato anche una capsule di abbigliamento.

“Sono super felice di annunciarvi che la mia capsule sarà disponibile in tutto il mondo, e il lancio ci sarà a fine mese. Sono così felice… Ci saranno scarpe, borse e vestiti, tutto quello che amiamo noi donne. Io ho già visto tutto. Rimarrete scioccate dalla bellezza dei capi”, ha scritto Antonella su Twitter, che nei prossimi giorni sfilerà sul red carpet della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.

Intanto, nelle ultime ore sta impazzando il gossip circa una presunta frequentazione tra l’ex vippona e Andrea Graffagnini. L’imprenditore e manager dei vip è titolare dell’agenzia Graffagnini Management che ha fondato insieme al fratello Francesco, e lavora da anni con volti di punta dello showbiz nostrano.

L’indiscrezione è stata lanciata da Amedeo Venza e Alessandro Rosica, che hanno ricevuto diverse segnalazioni sul fatto che i due si trovassero insieme in palestra. Poco dopo, però, Venza di fatto ha smentito il gossip: “Fonti vicine ad entrambi fanno sapere che sono amici e lui si allena lì da molto tempo! Tra l’altro non erano soli in palestra”.

“Mi state facendo notare tutti quanti che Antonella è spesso insieme ad Andrea Graffagnini - le parole di Rosica -. Lei è single, qualora ci fosse qualcosa non c’è motivo di screditarla, offenderla o altro. E’ una ragazza single, qualora si stesse divertendo è una donna single, fatela vivere”.